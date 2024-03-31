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31 марта, 18:49

В Псковской области нашли мёртвым пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика

Пятилетний мальчик утонул в коллекторном колодце в Псковской области

Ребёнок утонул в колодце в Псковской области. Фото © Telegram / МЧС России

Ребёнок утонул в колодце в Псковской области. Фото © Telegram / МЧС России

Трагедия случилась в деревне Лющик Псковской области. Пятилетний мальчик пропал с детской площадки, по версии следователей, во время прогулки провалился в коллектор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Ребёнок утонул в колодце в Псковской области. Фото © Telegram / МЧС России

Ребёнок утонул в колодце в Псковской области. Фото © Telegram / МЧС России

"Находясь без присмотра родителей, 5-летний мальчик ушёл с детской площадки и провалился в коллектор. Тело малыша извлёк отец", — рассказали в ведомстве и уточнили, что обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

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Ранее в одном из торговых центров Новосибирска эскалатор чуть не "зажевал" ребёнка. Малыш оказался на подвижных ступенях в лежачем положении головой вверх. Его отец судорожно искал кнопку выключения питания. На помощь прибежал один из сотрудников магазина бытовой техники, который отключил эскалатор.

Владимир Озеров
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