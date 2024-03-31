В Псковской области нашли мёртвым пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика

Трагедия случилась в деревне Лющик Псковской области. Пятилетний мальчик пропал с детской площадки, по версии следователей, во время прогулки провалился в коллектор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Ребёнок утонул в колодце в Псковской области. Фото © Telegram / МЧС России

"Находясь без присмотра родителей, 5-летний мальчик ушёл с детской площадки и провалился в коллектор. Тело малыша извлёк отец", — рассказали в ведомстве и уточнили, что обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.