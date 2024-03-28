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28 марта, 12:53

Эскалатор едва не "зажевал" упавшего ребёнка в одном из ТЦ Новосибирска

Маленькую посетительницу торгового центра Golden Field в Новосибирске едва не затянуло в эскалатор. Тревожные кадры с камер наблюдения опубликовал телеканал "360". Беспомощная кроха оказалась на подвижных ступенях в лежачем положении головой вверх. В это время внизу метался её отец и тщетно пытался разыскать кнопку отключения подъёмного механизма.

Эскалатор едва не "зажевал" упавшего ребёнка в одном из ТЦ Новосибирска. Видео © Телеканал "360"

К счастью, эта история со счастливым концом. На помощь подоспел один из сотрудников магазина бытовой техники, он отключил эскалатор и высвободил малышку, она испугалась, но не пострадала.

Появилось видео из ТЦ в Реутове, как девочке оторвало пальцы на эскалаторе
Появилось видео из ТЦ в Реутове, как девочке оторвало пальцы на эскалаторе

Отметим, что нередко похожие истории заканчиваются более плачевно. Life.ru рассказывал, как на Урале в торговом центре пятилетнему ребёнку зажало ногу эскалатором, теперь ему грозит ампутация. А в Обнинске Калужской области шестилетний мальчик едва не погиб, упав с эскалатора на третьем этаже в торговом центре "Атлас". Ребёнка с многочисленными травмами доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Телеканал "360"

Марина Калегина
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