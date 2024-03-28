Эскалатор едва не "зажевал" упавшего ребёнка в одном из ТЦ Новосибирска
Маленькую посетительницу торгового центра Golden Field в Новосибирске едва не затянуло в эскалатор. Тревожные кадры с камер наблюдения опубликовал телеканал "360". Беспомощная кроха оказалась на подвижных ступенях в лежачем положении головой вверх. В это время внизу метался её отец и тщетно пытался разыскать кнопку отключения подъёмного механизма.
Эскалатор едва не "зажевал" упавшего ребёнка в одном из ТЦ Новосибирска. Видео © Телеканал "360"
К счастью, эта история со счастливым концом. На помощь подоспел один из сотрудников магазина бытовой техники, он отключил эскалатор и высвободил малышку, она испугалась, но не пострадала.
Отметим, что нередко похожие истории заканчиваются более плачевно. Life.ru рассказывал, как на Урале в торговом центре пятилетнему ребёнку зажало ногу эскалатором, теперь ему грозит ампутация. А в Обнинске Калужской области шестилетний мальчик едва не погиб, упав с эскалатора на третьем этаже в торговом центре "Атлас". Ребёнка с многочисленными травмами доставили в больницу в тяжёлом состоянии.