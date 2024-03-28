Эскалатор едва не "зажевал" упавшего ребёнка в одном из ТЦ Новосибирска

Маленькую посетительницу торгового центра Golden Field в Новосибирске едва не затянуло в эскалатор. Тревожные кадры с камер наблюдения опубликовал телеканал "360". Беспомощная кроха оказалась на подвижных ступенях в лежачем положении головой вверх. В это время внизу метался её отец и тщетно пытался разыскать кнопку отключения подъёмного механизма.