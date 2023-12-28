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28 декабря, 12:15

На Урале пятилетнему ребёнку зажало ногу эскалатором, теперь ему грозит ампутация

В Екатеринбурге эскалатор в ТЦ "зажевал" ногу пятилетнего мальчика

В Екатеринбурге в торговом центре "Карнавал" пятилетнему ребёнку зажало ногу эскалатором. Понадобилось около 15 минут, чтобы освободить мальчика, в итоге его госпитализировали.

В Екатеринбурге пятилетнему ребёнку зажало ногу эскалатором. Видео © Telegram / Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга

В региональном главке МВД журналистам рассказали, что у пострадавшего тяжёлая травма стопы. В настоящее время медики оказывают мальчику всю необходимую помощь. Есть опасения, что придётся прибегнуть к ампутации одного из пальцев.

"По предварительным данным, у малыша закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы. Есть опасения, что медикам, возможно, придётся прибегнуть к ампутации одного из пальцев пострадавшей ноги", — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Известно, что в момент ЧП мальчик был на эскалаторе с матерью. Как именно всё случилось, сейчас выясняется. Полицейские уже запросили видео с камер наблюдения.

Появилось видео из ТЦ в Реутове, как девочке оторвало пальцы на эскалаторе
Появилось видео из ТЦ в Реутове, как девочке оторвало пальцы на эскалаторе

Ранее Лайф писал, что в Калужской области шестилетний мальчик едва не погиб, упав с эскалатора на третьем этаже в торговом центре. Ребёнка с многочисленными травмами доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

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Кадр из видео Telegram / Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга

Наталья Исакова
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