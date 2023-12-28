На Урале пятилетнему ребёнку зажало ногу эскалатором, теперь ему грозит ампутация

В Екатеринбурге в торговом центре "Карнавал" пятилетнему ребёнку зажало ногу эскалатором. Понадобилось около 15 минут, чтобы освободить мальчика, в итоге его госпитализировали.

В Екатеринбурге пятилетнему ребёнку зажало ногу эскалатором. Видео © Telegram / Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга

В региональном главке МВД журналистам рассказали, что у пострадавшего тяжёлая травма стопы. В настоящее время медики оказывают мальчику всю необходимую помощь. Есть опасения, что придётся прибегнуть к ампутации одного из пальцев.

"По предварительным данным, у малыша закрытый оскольчатый перелом кости правой стопы. Есть опасения, что медикам, возможно, придётся прибегнуть к ампутации одного из пальцев пострадавшей ноги", — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Известно, что в момент ЧП мальчик был на эскалаторе с матерью. Как именно всё случилось, сейчас выясняется. Полицейские уже запросили видео с камер наблюдения.