Москвичка погибла, провалившись под лёд пруда
В Москве женщина вышла на лёд пруда, чтобы перейти на другой берег, но провалилась, врачи не смогли откачать пострадавшую. Об этом пишет столичная прокуратура.
"Женщина вышла на лёд Гольяновского пруда, решив перейти на противоположную сторону, и провалилась в воду. Женщина скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.
Ход начатой проверки находится на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре. Там также предупредили граждан, что категорически нельзя выходить на лёд водоёмов в весеннее время.
Ранее сообщалось, что в Смоленске два мальчика спустились к реке Днепр и провалились под лёд, спасатели достали из воды одного из них, второго спасти не удалось.