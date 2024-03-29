Москвичка погибла, провалившись под лёд пруда 29 марта, 14:26 В Москве женщина провалилась под лёд. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве женщина вышла на лёд пруда, чтобы перейти на другой берег, но провалилась, врачи не смогли откачать пострадавшую. Об этом пишет столичная прокуратура.

В Москве женщина провалилась под лёд. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

"Женщина вышла на лёд Гольяновского пруда, решив перейти на противоположную сторону, и провалилась в воду. Женщина скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.

Ход начатой проверки находится на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре. Там также предупредили граждан, что категорически нельзя выходить на лёд водоёмов в весеннее время.

Ранее сообщалось, что в Смоленске два мальчика спустились к реке Днепр и провалились под лёд, спасатели достали из воды одного из них, второго спасти не удалось.

Авторы Татьяна Миссуми