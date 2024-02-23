Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру

Россия ответила на 13-й пакет санкций Евросоюза

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР по членству в МОК

Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России

Кремль ждёт от Армении разъяснений после слов Пашиняна об ОДКБ

Силы ПВО отразили налёт дронов на Курск

ОДКБ не получала заявлений о приостановке членства Армении

"Настроение — боевое!": Российская миссия подготовилась к "проукраинскому шабашу" в ООН

Зеленский исключил заключение новых Минских соглашений

Здание вспыхнуло за полчаса: Самый жуткий пожар в истории Валенсии унёс жизни четверых человек

Игры подростков на замёрзшей реке в Смоленске закончились смертью

Два ребёнка провалились под лёд на реке в Смоленске, одного удалось спасти

23 февраля, 15:06
В Смоленске два мальчика провалились под лёд. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Смоленской области

В Смоленске два мальчика провалились под лёд. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Смоленской области

В Смоленске два мальчика спустились к реке Днепр и провалились под лёд, спасатели достали из воды одного из них, второго до сих пор ищут. Об этом сообщили в областном СУ СК.

В Смоленске два мальчика провалились под лёд. Видео © t.me / СУ СК РФ по Смоленской области

"Сегодня около 11:30 два мальчика в районе улицы Мало-Краснофлотской города Смоленска спустились к реке Днепр и провалились под лёд", — рассказали в ведомстве.

Один ребёнок смог дозвониться до экстренной службы, и прибывшие спасатели помогли ему выбраться. Сейчас пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировано переохлаждение. По факту исчезновения второго мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".

Рыбалка на Байкале закончилась для двух смельчаков внедорожниками подо льдом
Рыбалка на Байкале закончилась для двух смельчаков внедорожниками подо льдом

Ранее сообщалось, что неадекватная девушка решила поиграть в догонялки со спасателями на льду Финского залива в Петербурге. Она выбежала на лёд у "Севкабель порта". Когда за ней приехали на катере сотрудники, она убегала, падала, вставала, меняла направление бега. Позже девушку поймали и сразу передали врачам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!