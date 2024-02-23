Игры подростков на замёрзшей реке в Смоленске закончились смертью Два ребёнка провалились под лёд на реке в Смоленске, одного удалось спасти 23 февраля, 15:06 В Смоленске два мальчика провалились под лёд. Обложка © t.me / СУ СК РФ по Смоленской области

В Смоленске два мальчика спустились к реке Днепр и провалились под лёд, спасатели достали из воды одного из них, второго до сих пор ищут. Об этом сообщили в областном СУ СК.

В Смоленске два мальчика провалились под лёд. Видео © t.me / СУ СК РФ по Смоленской области

"Сегодня около 11:30 два мальчика в районе улицы Мало-Краснофлотской города Смоленска спустились к реке Днепр и провалились под лёд", — рассказали в ведомстве.

Один ребёнок смог дозвониться до экстренной службы, и прибывшие спасатели помогли ему выбраться. Сейчас пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировано переохлаждение. По факту исчезновения второго мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".

Ранее сообщалось, что неадекватная девушка решила поиграть в догонялки со спасателями на льду Финского залива в Петербурге. Она выбежала на лёд у "Севкабель порта". Когда за ней приехали на катере сотрудники, она убегала, падала, вставала, меняла направление бега. Позже девушку поймали и сразу передали врачам.

Авторы Татьяна Миссуми