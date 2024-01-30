Одурманенная "фигуристка" устроила салки со спасателями МЧС на льду Финского залива
Сотрудники МЧС ловили убегающую от них девушку на льду Финского залива
Неадекватная девушка решила поиграть в догонялки со спасателями на льду Финского залива в Петербурге. Она выбежала на лёд в районе "Севкабель порта", сообщает Mash. Когда за ней приехали на катере сотрудники МЧС, она убегала, падала, вставала, меняла направление бега.
Сотрудники МЧС ловили убегавшую от них девушку на льду Финского залива. Видео © T.me / "Mash на Мойкt"
Спасателям ППС на судне на воздушной подушке в конце концов удалось повалить бегунью на лёд и транспортировать её на берег. Возможно, 28-летняя "фигуристка" находилась в состоянии наркотического опьянения, поэтому её передали на медицинское обследование.
А ранее Лайф рассказывал, что спасатели МЧС в Крыму вызволили женщину, которую унёс плот вглубь озера. Выяснилось, что женщина забралась на конструкцию ради красивого селфи и нечаянно уплыла на 20 метров от берега. Медицинская помощь ей не потребовалась.
T.me / "Mash на Мойке"