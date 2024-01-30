Одурманенная "фигуристка" устроила салки со спасателями МЧС на льду Финского залива

Неадекватная девушка решила поиграть в догонялки со спасателями на льду Финского залива в Петербурге. Она выбежала на лёд в районе "Севкабель порта", сообщает Mash. Когда за ней приехали на катере сотрудники МЧС, она убегала, падала, вставала, меняла направление бега.

Сотрудники МЧС ловили убегавшую от них девушку на льду Финского залива. Видео © T.me / "Mash на Мойкt"

Спасателям ППС на судне на воздушной подушке в конце концов удалось повалить бегунью на лёд и транспортировать её на берег. Возможно, 28-летняя "фигуристка" находилась в состоянии наркотического опьянения, поэтому её передали на медицинское обследование.