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21 января, 02:26

Хотел погреться: Микроавтобус рыбака выгорел дотла прямо на льду в Приморье

Amur Mash: В Приморье у мужчины прямо на льду во время рыбалки вспыхнула машина

В Приморском крае у местного рыбака прямо во время рыбалки вспыхнула машина. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, опубликовавший видеозапись с места событий, происшествие случилось в бухте Мелководная прямо на льду Японского моря.

В Приморье у мужчины прямо на льду во время рыбалки вспыхнула машина. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, прибыв порыбачить мужчина подключил обогреватель в палатке к своему микроавтобусу. В итоге в какой-то момент внутри транспортного средства что-то коротнуло и заискрило. Машина выгорела дотла полностью, шанса спасти её не было.

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Ранее Лайф писал о жителе Новосибирска, который мог бы похвастаться более удачным уловом. Там в декабре прошлого года рыбак спас 18-летнюю девушку, которая провалилась под лёд на реке Оби.

Обложка ©

t.me / Amur Mash

Алексей Соловьёв
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