Хотел погреться: Микроавтобус рыбака выгорел дотла прямо на льду в Приморье

В Приморском крае у местного рыбака прямо во время рыбалки вспыхнула машина. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, опубликовавший видеозапись с места событий, происшествие случилось в бухте Мелководная прямо на льду Японского моря.

В Приморье у мужчины прямо на льду во время рыбалки вспыхнула машина. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, прибыв порыбачить мужчина подключил обогреватель в палатке к своему микроавтобусу. В итоге в какой-то момент внутри транспортного средства что-то коротнуло и заискрило. Машина выгорела дотла полностью, шанса спасти её не было.