Больше их никто не видел: Два рыбака исчезли после встречи со светящимся шаром на Дону
SHOT: Два рыбака пропали на Дону, их лодку нашли перевёрнутой
Два рыбака пропали в Ростовской области. Обложка © T.me / SHOT
Два ростовчанина таинственно исчезли после рыбалки на Дону с лодки. Мужчины отправились по реке 1 декабря и не вернулись. Незадолго до пропажи камеры зафиксировали рядом с ними светящийся шар, сообщил SHOT.
Пропавшие рыбаки Сергей Запорожцев и Виталий Бузняков. Коллаж © T.me / SHOT
Тревогу родственники Сергея Запорожцева и Виталя Бузнякова забили лишь поздней ночью. В последний раз один из рыбаков выходил на связь в 22:28, пообещав скоро вернуться домой. По прибытии на место родным удалось обнаружить перевёрнутую лодку, вверх по течению нашлись сапоги мужчин, а весло и вовсе оказалось на противоположном берегу.
Запорожцев и Бузняков рыбачили на этом месте 25 лет и не могли утонуть, уверены их близкие. Таинственность инциденту придала запись с камеры видеонаблюдения с расположенной рядом базы отдыха. Она запечатлела, как незадолго до исчезновения мужчин неподалёку от этого места проплывал светящийся шар неизвестной природы.
Запись с камеры видеонаблюдения. Видео © T.me / SHOT
К настоящему времени дно реки уже обследовали экстренные службы. Пока водолазам не удалось обнаружить тела рыбаков.
А в Екатеринбурге 6 декабря бесследно пропала мама с детьм. Женщина повела ребят в школу, после чего исчезла с радаров. Их поисками занимаются полиция и волонтёры.