Больше их никто не видел: Два рыбака исчезли после встречи со светящимся шаром на Дону

Два ростовчанина таинственно исчезли после рыбалки на Дону с лодки. Мужчины отправились по реке 1 декабря и не вернулись. Незадолго до пропажи камеры зафиксировали рядом с ними светящийся шар, сообщил SHOT.

Пропавшие рыбаки Сергей Запорожцев и Виталий Бузняков. Коллаж © T.me / SHOT

Тревогу родственники Сергея Запорожцева и Виталя Бузнякова забили лишь поздней ночью. В последний раз один из рыбаков выходил на связь в 22:28, пообещав скоро вернуться домой. По прибытии на место родным удалось обнаружить перевёрнутую лодку, вверх по течению нашлись сапоги мужчин, а весло и вовсе оказалось на противоположном берегу.

Запорожцев и Бузняков рыбачили на этом месте 25 лет и не могли утонуть, уверены их близкие. Таинственность инциденту придала запись с камеры видеонаблюдения с расположенной рядом базы отдыха. Она запечатлела, как незадолго до исчезновения мужчин неподалёку от этого места проплывал светящийся шар неизвестной природы.

Запись с камеры видеонаблюдения. Видео © T.me / SHOT

К настоящему времени дно реки уже обследовали экстренные службы. Пока водолазам не удалось обнаружить тела рыбаков.