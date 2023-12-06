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6 декабря, 19:55

Больше их никто не видел: Два рыбака исчезли после встречи со светящимся шаром на Дону

SHOT: Два рыбака пропали на Дону, их лодку нашли перевёрнутой

<p>Два рыбака пропали в Ростовской области. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60160" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Два рыбака пропали в Ростовской области. Обложка © T.me / SHOT

Два ростовчанина таинственно исчезли после рыбалки на Дону с лодки. Мужчины отправились по реке 1 декабря и не вернулись. Незадолго до пропажи камеры зафиксировали рядом с ними светящийся шар, сообщил SHOT.

Пропавшие рыбаки Сергей Запорожцев и Виталий Бузняков. Коллаж © T.me / SHOT

Пропавшие рыбаки Сергей Запорожцев и Виталий Бузняков. Коллаж © T.me / SHOT

Тревогу родственники Сергея Запорожцева и Виталя Бузнякова забили лишь поздней ночью. В последний раз один из рыбаков выходил на связь в 22:28, пообещав скоро вернуться домой. По прибытии на место родным удалось обнаружить перевёрнутую лодку, вверх по течению нашлись сапоги мужчин, а весло и вовсе оказалось на противоположном берегу.

Запорожцев и Бузняков рыбачили на этом месте 25 лет и не могли утонуть, уверены их близкие. Таинственность инциденту придала запись с камеры видеонаблюдения с расположенной рядом базы отдыха. Она запечатлела, как незадолго до исчезновения мужчин неподалёку от этого места проплывал светящийся шар неизвестной природы.

Запись с камеры видеонаблюдения. Видео © T.me / SHOT

К настоящему времени дно реки уже обследовали экстренные службы. Пока водолазам не удалось обнаружить тела рыбаков.

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А в Екатеринбурге 6 декабря бесследно пропала мама с детьм. Женщина повела ребят в школу, после чего исчезла с радаров. Их поисками занимаются полиция и волонтёры.

Илья Пушкарев
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