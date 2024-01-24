Жительница Крыма зашла слишком далеко в попытке сделать селфи: потребовались спасатели

Вчера днём спасателям поступил звонок с просьбой о помощи. Сообщалось, что на плоту в озере находится женщина и сама добраться до суши не может. Прибывшие на место спасатели евпаторийского отряда "Крым-Спас" выяснили, что женщина находится в 20 метрах от берега. В ведомстве рассказали, что один из спасателей надел гидрокостюм, прикрепил к плоту трос и доставил женщину на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.