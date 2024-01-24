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24 января, 10:22

Жительница Крыма зашла слишком далеко в попытке сделать селфи: потребовались спасатели

В Крыму спасли женщину, далеко уплывшую на плоту ради селфи

В Крыму спасли унесённую на плоту любительницу селфи. Обложка © ВК / МЧС Республики Крым

В Крыму спасли унесённую на плоту любительницу селфи. Обложка © ВК / МЧС Республики Крым

Спасатели МЧС в Крыму, на Михайловском озере в городе Саки, спасли женщину, которую унёс плот вглубь озера. Выяснилось, что женщина забралась на конструкцию ради красивого селфи, сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

В Крыму спасли унесённую на плоту любительницу селфи. Фото © ВК / МЧС Республики Крым

В Крыму спасли унесённую на плоту любительницу селфи. Фото © ВК / МЧС Республики Крым

Вчера днём спасателям поступил звонок с просьбой о помощи. Сообщалось, что на плоту в озере находится женщина и сама добраться до суши не может. Прибывшие на место спасатели евпаторийского отряда "Крым-Спас" выяснили, что женщина находится в 20 метрах от берега. В ведомстве рассказали, что один из спасателей надел гидрокостюм, прикрепил к плоту трос и доставил женщину на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.

"Как выяснилось, женщина хотела сделать селфи на плоту, который впоследствии начал уплывать", — сообщили в пресс-службе.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Саратовской области под лёд Волги ушла машина с людьми. Пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля, после чего их эвакуировали прибывшие на место спасатели.

Александра Мышляева
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