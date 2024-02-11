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Рыбалка на Байкале закончилась для двух смельчаков внедорожниками подо льдом

Два внедорожника провалились в ледовую трещину на Байкале, никто не пострадал

11 февраля, 07:40
На Байкале два автомобиля колёсами провалились в трещины на льду. Видео © t.me / МЧС Иркутской области

На Байкале два автомобиля колёсами провалились в трещины на льду. Видео © t.me / МЧС Иркутской области

В Иркутской области два автомобиля выехали на лёд Байкала и провалились в трещину, после чего водители скрылись с места ЧП. О случившемся сообщает МЧС по региону.

На Байкале два автомобиля колёсами провалились в трещины на льду. Видео © t.me / МЧС Иркутской области

"Два внедорожника провалились в трещину на льду Байкала вблизи посёлка Большое Голоустное. Это произошло в трёх километрах от берега", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас обстановка на Байкале нестабильная, льды начали движение и на поверхности появились трещины, поэтому спасатели просят население не выезжать на озеро. Судя по кадрам, два смельчака всё же решились испытать судьбу. Обе машины ушли колёсами под лёд и крепко вмёрзли. Полиция никого не обнаружила на месте инцидента. Предположительно, это были рыбаки или туристы.

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Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из реки Волги в Саратовской области автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины. Расследованием случившегося занимается полиция.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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