Рыбалка на Байкале закончилась для двух смельчаков внедорожниками подо льдом Два внедорожника провалились в ледовую трещину на Байкале, никто не пострадал 11 февраля, 07:40 На Байкале два автомобиля колёсами провалились в трещины на льду. Видео © t.me / МЧС Иркутской области

В Иркутской области два автомобиля выехали на лёд Байкала и провалились в трещину, после чего водители скрылись с места ЧП. О случившемся сообщает МЧС по региону.

На Байкале два автомобиля колёсами провалились в трещины на льду. Видео © t.me / МЧС Иркутской области

"Два внедорожника провалились в трещину на льду Байкала вблизи посёлка Большое Голоустное. Это произошло в трёх километрах от берега", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас обстановка на Байкале нестабильная, льды начали движение и на поверхности появились трещины, поэтому спасатели просят население не выезжать на озеро. Судя по кадрам, два смельчака всё же решились испытать судьбу. Обе машины ушли колёсами под лёд и крепко вмёрзли. Полиция никого не обнаружила на месте инцидента. Предположительно, это были рыбаки или туристы.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из реки Волги в Саратовской области автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины. Расследованием случившегося занимается полиция.

Авторы Татьяна Миссуми