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15 марта, 14:20

В Екатеринбурге огромная глыба льда упала на трёхлетнего мальчика

В Екатеринбурге глыба льда рухнула на трёхлетнего мальчика. На видео из Сети — то, как ребёнок, гулявший во дворе, внезапно становится мишенью для сорвавшейся с крыши глыбы. Благо ему помогли случайные прохожие.

Момент падения глыбы льда на трёхлетнего мальчика в Екатеринбурге. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как пишет URA.ru, проверки по данному факту уже начали свердловский Следственный комитет и прокуратура. Выяснилось, что в больницу мальчика доставили в бессознательном состоянии. Надзорный орган устанавливает лиц, ответственных за обслуживание и содержание жилого дома, с которого упала глыба.

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Ранее в Самаре на играющих детей рухнула большая куча снега. Пострадавших нет. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту происшествия.

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Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Матвей Константинов
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