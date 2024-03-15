В Екатеринбурге огромная глыба льда упала на трёхлетнего мальчика

В Екатеринбурге глыба льда рухнула на трёхлетнего мальчика. На видео из Сети — то, как ребёнок, гулявший во дворе, внезапно становится мишенью для сорвавшейся с крыши глыбы. Благо ему помогли случайные прохожие.

Момент падения глыбы льда на трёхлетнего мальчика в Екатеринбурге. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как пишет URA.ru, проверки по данному факту уже начали свердловский Следственный комитет и прокуратура. Выяснилось, что в больницу мальчика доставили в бессознательном состоянии. Надзорный орган устанавливает лиц, ответственных за обслуживание и содержание жилого дома, с которого упала глыба.