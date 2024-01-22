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22 января, 12:31

В Самаре лавина снега обрушилась на игравших детей с крыши дома

В Самаре большая куча снега рухнула с крыши на игравших внизу детей. Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитет по области, никто не пострадал. Ведомство начало проверку.

В Самаре большая куча снега рухнула с крыши на игравших детей. Видео © VK / "Привет, это Самара!"

"Следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Также свою проверку начала региональная прокуратура. Надзорный орган выяснит, как ответственные за уборку снега выполняли свои обязанности.

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Ранее в Воронеже огромная ледяная глыба упала на пенсионерку и буквально раздробила ей ноги. Женщина находится под наблюдением врачей. Следственный комитет начал проверку.

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VK / "Привет, это Самара!"

Матвей Константинов
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