В Самаре лавина снега обрушилась на игравших детей с крыши дома

В Самаре большая куча снега рухнула с крыши на игравших внизу детей. Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитет по области, никто не пострадал. Ведомство начало проверку.

В Самаре большая куча снега рухнула с крыши на игравших детей. Видео © VK / "Привет, это Самара!"

"Следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Также свою проверку начала региональная прокуратура. Надзорный орган выяснит, как ответственные за уборку снега выполняли свои обязанности.