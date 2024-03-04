Пятилетний мальчик утонул в бассейне в Башкирии

В Башкирии, в Абзелиловском районе, пятилетний ребёнок утонул в бассейне, пишет Ufa1.ru, ссылаясь на прокуратуру. Как выяснилось, туда он пришёл с мамой и ещё тремя детьми.

Всё случилось в аквазоне местного ФОКа. Тело ребёнка достали бездыханным и не смогли реанимировать. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора района. Прокуратура начала проверку. В том числе будет установлено, соблюдает ли персонал ФОК меры безопасности.