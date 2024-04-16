Автомобиль с бойцами СВО из Чувашии потонул в Воронежской области
Машина, на которой возвращались из зоны специальной военной операции (СВО) трое бойцов из Чувашии, затонула на территории Воронежской области. Двое из них погибли, третьего до сих пор не нашли. Об этом рассказали в Госкомитете Чувашии по ГО и ЧС.
"Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и Правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки. В ходе поисковых мероприятий обнаружен автомобиль и тела двух погибших", — сказано в сообщении.
Сотрудники Госкомитета региона добавили, что в настоящее время продолжаются поиски третьего пропавшего.
Ранее в Иркутской области, провалившись под лёд, утонула 8-летняя девочка. Это произошло спустя сутки после дня рождения школьницы, как раз в день, когда семья собиралась отпраздновать именины. Мать узнала о трагедии спустя 30 минут после случившегося.
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