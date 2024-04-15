В Ингушетии пьяный мужчина после конфликта с другом расстрелял машину с ребёнком

В Ингушетии пьяный мужчина расстрелял машину с ребёнком. 13-летний мальчик скончался. Как сообщает SHOT, трагедия произошла в субботу, 13 апреля, в селе Инарки.

По данным телеграм-канала, двое мужчин выпивали на участке. Под градусом они не сошлись в мнениях и начали сильно ругаться. Хозяин дома — 40-летний Ибрагим — на эмоциях схватил своё ружьё "Сайга-12" и начал палить по "Фольксвагену-Поло", на котором приехал его приятель. Но оказалось, что на заднем сиденье авто в телефон играл племянник гостя.

Школьника экстренно доставили в больницу с огнестрельным ранением картечью в область живота. Но врачам не удалось спасти ребёнка. Стрелявший по машине позже сам пришёл в полицию. Он во всём признался и сдал свой карабин. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего. Ему грозит до 20 лет колонии.