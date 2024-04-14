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14 апреля, 13:08

В Петербурге завели дело против экс-помощника депутата за стрельбу в ресторане

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, который устроил дебош со стрельбой в ресторане на улице Ворошилова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Петербурге экс-помощник депутата устроил стрельбу в ресторане. Видео © Telegram / 47news

"13 апреля полицией в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что стрельбу устроил 43-летний Дмитрий Сенин — помощник депутата Заксобрания Ленобласти от КПРФ Дмитрия Звонкова. Парламентарий в разговоре с РИА "Новости" подтвердил эти сведения, добавив, что задержанный работал у него на общественных началах.

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Напомним, 13 апреля в Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана из пистолета и попытался задушить других гостей. Стрелка удалось задержать. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Подпорожья, выяснилось, что он стрелял из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали.

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Telegram / 47news

Дарья Нарыкова
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