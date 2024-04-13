В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана из пистолета и пытался задушить других

В Санкт-Петербурге мужчина напал на сотрудников ресторана и ранил из пистолета одного из посетителей. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, инцидент произошёл вечером 12 апреля в заведении на улице Ворошилова.

Также сообщается, что он пытался душить других граждан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшего доставили в больницу с ранением в ногу. Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное. По данным издания 47news.ru, задержанным оказался Дмитрий Сенин — помощник депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленобласти Дмитрия Звонкова. Ранее он был четыре раза судим, в частности за наркотики и причинение тяжкого вреда здоровью. По некоторым данным, задержанный уже не является помощником депутата Заксобрания Ленобласти.