В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана из пистолета и пытался задушить других
В Петербурге мужчина напал на сотрудников ресторана и выстрелил в гостя
В Санкт-Петербурге мужчина напал на сотрудников ресторана и ранил из пистолета одного из посетителей. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, инцидент произошёл вечером 12 апреля в заведении на улице Ворошилова.
В Петербурге помощник депутата напал на сотрудников ресторана и прострелил ногу посетителю. Видео © Telegram / 47news
"Задержан 44-летний ранее судимый житель Подпорожья Ленобласти, имеющий при себе травматический пистолет, которым он нанёс огнестрельное ранение своему ровеснику", — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что он пытался душить других граждан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшего доставили в больницу с ранением в ногу. Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное. По данным издания 47news.ru, задержанным оказался Дмитрий Сенин — помощник депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленобласти Дмитрия Звонкова. Ранее он был четыре раза судим, в частности за наркотики и причинение тяжкого вреда здоровью. По некоторым данным, задержанный уже не является помощником депутата Заксобрания Ленобласти.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за высоких цен на шиномонтажке. Злоумышленника задержали на месте, против него также уже возбудили уголовное дело.
Кадр из видео Telegram / 47news