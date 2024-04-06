Камера сняла кровавые разборки со стрельбой у детсада в Екатеринбурге

В екатеринбургском районе Новая Сортировка около здания детского сада подрались двое мужчин, один из них выстрелил в оппонента из пистолета. Инцидент засняла камера подъездного домофона, её опубликовал местный телеграм-канал.

Драка со стрельбой в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург

В первую очередь при просмотре записи слышен крик "Застрелю, сука!", одновременно с этим раздаётся звук выстрела и в кадре показываются двое сцепившихся мужчин, у одного из которых в руках похожий на пистолет предмет. Вооружённый человек сбивает противника с ног и начинает наносить ему удары по голове, кажется, используя для этого рукоятку оружия. Второй, стоя на коленях, хватает обидчика за ноги и громко нечленораздельно кричит. В какой-то момент они слегка разбегаются, вооружённый мужчина поднимает с земли небольшую сумку, которую, кажется, обронил второй во время драки (по записи сложно точно сказать, кому она принадлежала изначально), берёт противника на мушку и начинает отступать. Второй мужчина, не переставая вопить и ничуть не страшась того, что в него снова выстрелят или опять изобьют, бросается за ним вдогонку. Оба, явно измотанные, медленно убегают всё дальше от камеры.

"В отдел полиции № 11 поступило сообщение о том, что на Автомагистральной произошёл конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение, предположительно, из травматического пистолета. Проводится проверка", — пишет портал e1.ru со ссылкой на екатеринбургское УМВД.

Местные жители сообщают, что пострадавшим был гражданин Киргизии, его госпитализировали с места происшествия. По их словам, ему принадлежал рюкзак, с которым убежал вооружённый пистолетом грабитель. Нападавший покинул место событий на автомобиле, его ищут правоохранители, он может понести ответственность за разбойное нападение.