Камера сняла кровавые разборки со стрельбой у детсада в Екатеринбурге
У детсада в Екатеринбурге произошла драка со стрельбой, её сняла камера домофона
В екатеринбургском районе Новая Сортировка около здания детского сада подрались двое мужчин, один из них выстрелил в оппонента из пистолета. Инцидент засняла камера подъездного домофона, её опубликовал местный телеграм-канал.
Драка со стрельбой в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург
В первую очередь при просмотре записи слышен крик "Застрелю, сука!", одновременно с этим раздаётся звук выстрела и в кадре показываются двое сцепившихся мужчин, у одного из которых в руках похожий на пистолет предмет. Вооружённый человек сбивает противника с ног и начинает наносить ему удары по голове, кажется, используя для этого рукоятку оружия. Второй, стоя на коленях, хватает обидчика за ноги и громко нечленораздельно кричит. В какой-то момент они слегка разбегаются, вооружённый мужчина поднимает с земли небольшую сумку, которую, кажется, обронил второй во время драки (по записи сложно точно сказать, кому она принадлежала изначально), берёт противника на мушку и начинает отступать. Второй мужчина, не переставая вопить и ничуть не страшась того, что в него снова выстрелят или опять изобьют, бросается за ним вдогонку. Оба, явно измотанные, медленно убегают всё дальше от камеры.
"В отдел полиции № 11 поступило сообщение о том, что на Автомагистральной произошёл конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение, предположительно, из травматического пистолета. Проводится проверка", — пишет портал e1.ru со ссылкой на екатеринбургское УМВД.
Местные жители сообщают, что пострадавшим был гражданин Киргизии, его госпитализировали с места происшествия. По их словам, ему принадлежал рюкзак, с которым убежал вооружённый пистолетом грабитель. Нападавший покинул место событий на автомобиле, его ищут правоохранители, он может понести ответственность за разбойное нападение.
Охотники до чужих вещей далеко не всегда ведут себя так грубо. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Калининградской области молодой мужчина с преступным умыслом и семью судимостями зашёл в кабинет, где работала диспетчер службы такси. Он несколько секунд боролся с совестью, неловко топтался на месте, после чего воскликнул: "Тысяча извинений!", схватил оставленную на кресле у двери сумочку и бросился прочь из помещения.
Telegram / Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург