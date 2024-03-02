"Тысяча извинений": Семь раз судимый 21-летний россиянин галантно украл сумку и попал на видео

В Немане, что в Калининградской области, поймали, пожалуй, самого галантного вора в мире. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, своей целью 21-летний рецидивист выбрал диспетчера службы такси: зашёл в кабинет, замешкался и, крикнув "тысяча извинений", схватил сумку. "Улов" парня — 20 тысяч рублей, большую часть которых он успел потратить на горячительные напитки.

В Калининградской области ранее судимый мужчина украл сумку у диспетчера такси. Видео © Telegram / МВД 39

"Семь раз судимого за кражи 21-летнего местного жителя задержали по горячим следам. Полицейские изъяли у злоумышленника часть похищенных денежных средств — чуть более четырёх тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что тот же парень в ночь перед ограблением женщины совершил другое преступление: камнем разбил окно супермаркета, залез внутрь и пошёл "потрошить" кассу, но та оказалась пустой. Теперь против молодого уголовника возбудили сразу два новых дела — по статьям "Грабёж" и "Покушение на кражу".