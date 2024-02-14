Налётчик вынес из банка в Хабаровске более 13 миллионов рублей

В минувший вторник, 13 февраля, вооружённый мужчина ограбил банк в Хабаровском крае. Как передаёт в телеграм-канале региональный полицейский главк, добыча злоумышленника превысила 13 миллионов рублей.

Обстановка на месте ограбления банка в Хабаровске. Видео © VK / Биробиджан

В ведомстве сообщили, что преступление было совершено накануне в офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска. Вооружённый предметами, похожими на пистолет и гранату, мужчина потребовал у сотрудников кредитно-финансовой организации выдать ему деньги и ценности.

"Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность злоумышленника. В МВД подчеркнули, что стражи правопорядка проводят все необходимые для его поимки мероприятия.