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14 февраля, 03:42

Налётчик вынес из банка в Хабаровске более 13 миллионов рублей

МВД: Вооружённый мужчина ограбил банк в Хабаровске на 13 миллионов рублей

В минувший вторник, 13 февраля, вооружённый мужчина ограбил банк в Хабаровском крае. Как передаёт в телеграм-канале региональный полицейский главк, добыча злоумышленника превысила 13 миллионов рублей.

Обстановка на месте ограбления банка в Хабаровске. Видео © VK / Биробиджан

В ведомстве сообщили, что преступление было совершено накануне в офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска. Вооружённый предметами, похожими на пистолет и гранату, мужчина потребовал у сотрудников кредитно-финансовой организации выдать ему деньги и ценности.

"Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность злоумышленника. В МВД подчеркнули, что стражи правопорядка проводят все необходимые для его поимки мероприятия.

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Ранее Life.ru писал, что сын профессора Бауманки и МГУ Михаила Архарова стал жертвой вооружённого нападения в центре Москвы. Сообщалось, что у него потребовали деньги на "покупки для ребёнка".

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VK / Биробиджан

Алексей Соловьёв
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