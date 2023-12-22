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22 декабря, 18:51

В Турции задержали почти сотню профессиональных грабителей туристов

В Турции задержали более 90 подозреваемых в ограблении туристов

Правоохранительные органы Турции задержали более 90 подозреваемых в грабежах и обмане туристов. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

"В ходе операции, проведённой одновременно в 13 провинциях и главным образом в Стамбуле, обезврежено пять преступных группировок, задержано 93 подозреваемых в совершении преступлений в отношении 133 лиц, в том числе 93 иностранцев", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

По данным турецкой полиции, злоумышленники орудовали минимум в пяти развлекательных заведениях в туристическом районе Стамбула Бейоглу. Они знакомились с иностранцами, водили их в бары, вынуждали оплачивать высокие счета, а при отказе избивали, а также отбирали деньги и ценные вещи.

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Ранее Лайф писал, что глава МВД Турции сообщил о задержании одного из лидеров российской ОПГ Шамиля Амирова. В министерстве отметили, что Интерпол разыскивал его по синему бюллетеню в связи с обвинением в мошенничестве.

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Наталья Исакова
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