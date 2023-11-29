Назван главный мотив убийства русской модели и её дочери в Бодруме

Главным мотивом убийцы российской модели Ирины Двизовой и её несовершеннолетней дочери Даяны в Турции могли стать деньги. Активы 42-летней женщины достигали 70 миллионов рублей, из которых 12 миллионов — ценные бумаги. Об этом сообщил Mash.

Обладательницей внушительного состояния Двизова стала после продажи двух квартир на Дмитровском шоссе и Осеннем бульваре в Москве. Первая принесла ей 34 миллиона, вторая — ещё 24. В портфеле акций погибшей лежало 856 бумаг. Они достались модели в наследство от покойного бывшего мужа — экс-депутата Норильского городского совета Отара Узарашвили. От него же Ирина родила дочь, которая тоже была убита.