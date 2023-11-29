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29 ноября, 20:24

Назван главный мотив убийства русской модели и её дочери в Бодруме

Mash: Российскую модель Двизову и её дочь могли убить в Турции из-за денег

Главным мотивом убийцы российской модели Ирины Двизовой и её несовершеннолетней дочери Даяны в Турции могли стать деньги. Активы 42-летней женщины достигали 70 миллионов рублей, из которых 12 миллионов — ценные бумаги. Об этом сообщил Mash.

Обладательницей внушительного состояния Двизова стала после продажи двух квартир на Дмитровском шоссе и Осеннем бульваре в Москве. Первая принесла ей 34 миллиона, вторая — ещё 24. В портфеле акций погибшей лежало 856 бумаг. Они достались модели в наследство от покойного бывшего мужа — экс-депутата Норильского городского совета Отара Узарашвили. От него же Ирина родила дочь, которая тоже была убита.

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Напомним, что модели и её дочки не стало в турецком Бодруме 28 ноября. Главным подозреваемым по делу является ещё один экс-супруг Двизовой — гражданин Литвы Андрей Куслевич. Ранее он неоднократно избивал бывшую жену, а также ограбил украинского банкира Сергея Дядечко.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isidasee

Илья Пушкарев
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