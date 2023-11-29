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Убитые в Турции мать и дочь сбежали из России от отца-тирана, но он их настиг и там

Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции неоднократно избивал экс-жену

29 ноября, 09:10
<p>42-летняя Ирина и её 15-летняя дочь Даяна, которые были убиты в Бодруме. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isidasee</p>

42-летняя Ирина и её 15-летняя дочь Даяна, которые были убиты в Бодруме. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isidasee

Гражданин Литвы Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме, ранее уже неоднократно избивал свою бывшую супругу Ирину и её детей. SHOT публикует видео одного из прошлых эпизодов.

Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции неоднократно избивал экс-жену. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, именно поэтому Ирина с детьми и пыталась скрыться в Турции. Также россиянка несколько раз пыталась через российский суд лишить экс-супруга родительских прав на сына, но все дела были отклонены. В итоге литовец нашёл свою бывшую семью в Бодруме, жестоко расстрелял экс-супругу и её дочку-подростка, похитил пятилетнего сына и сбежал.

Мать Ирины и её старший сын Давид находятся в Москве. Бабушка убита горем, она плачет без остановки. Все близкие сейчас боятся выходить на улицу, пока убийца на свободе.

"Это был ужасный и жестокий человек. Он бил и меня. Его до сих пор не поймали. Мне звонили из полиции Турции. Нужно ехать туда, как-то забирать тела, перевозить", рассказал SHOT Давид.

Стали известны личности россиянок, зверски убитых в турецком Бодруме

Стали известны личности россиянок, зверски убитых в турецком Бодруме

Напомним, в турецком Бодруме нашли тела двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Тревогу забили родственники убитых, которые не могли до них дозвониться. Они приехали на съёмную виллу и, заметив следы крови, обратились в полицию. Оказалось, что россиянок мог убить бывший муж Ирины — гражданин Литвы Андрей Куслевич. Прошлое у него оказалось тёмное: в России мужчину ищут за побег из-под ареста.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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