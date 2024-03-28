Россиянин устроил стрельбу из-за высоких цен на шиномонтажке

В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу на шиномонтажке. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, поводом стал выставленный ему счёт за оказанные услуги.

Момент стрельбы на шиномонтажке в Петербурге. Видео © Telegram / "Фонтанка SPB Online"

Инцидент произошёл днём в среду, 27 марта, на Гражданском проспекте. Как рассказали в ведомстве, 52-летний мужчина оказался крайне недоволен выставленным счётом за оказанные услуги и схватился за газовый пистолет. Так, он несколько раз выстрелил в сторону 41-летнего владельца автосервиса. В результате пострадавший получил ожоги глаз и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Стрелка задержали на месте, против него также уже возбудили уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый, который ранее уже был судим, задержан на основании статьи 91 УПК РФ", — говорится в сообщении полиции.