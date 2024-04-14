Ребёнок погиб и ещё восемь человек ранены в результате стрельбы в США
ABC7: Семилетняя девочка погибла после ранения в голову при стрельбе в Чикаго
Семилетняя девочка погибла в результате ранения в голову при стрельбе в американском Чикаго. Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на данные полиции.
"В районе Саут-Сайд в Чикаго огнестрельные ранения получили восемь человек... В результате стрельбы погибла девочка", — говорится в публикации.
В числе раненых как минимум трое детей, в том числе годовалый ребёнок. Его госпитализировали в критическом состоянии. Всего было произведено около 18 выстрелов. Возраст взрослых пострадавших — от 19 до 40 лет. Другие подробности инцидента пока не приводятся.
Ранее мужчина устроил стрельбу в здании Министерства цифрового развития Тайваня. Перед этим он выкрикивал антиправительственные лозунги. Пострадавших нет.
Unsplash / Nikhil Mistry