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14 апреля, 08:49

Ребёнок погиб и ещё восемь человек ранены в результате стрельбы в США

ABC7: Семилетняя девочка погибла после ранения в голову при стрельбе в Чикаго

Семилетняя девочка погибла в результате ранения в голову при стрельбе в американском Чикаго. Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на данные полиции.

"В районе Саут-Сайд в Чикаго огнестрельные ранения получили восемь человек... В результате стрельбы погибла девочка", — говорится в публикации.

В числе раненых как минимум трое детей, в том числе годовалый ребёнок. Его госпитализировали в критическом состоянии. Всего было произведено около 18 выстрелов. Возраст взрослых пострадавших — от 19 до 40 лет. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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Ранее мужчина устроил стрельбу в здании Министерства цифрового развития Тайваня. Перед этим он выкрикивал антиправительственные лозунги. Пострадавших нет.

Обложка ©

Unsplash / Nikhil Mistry

Матвей Константинов
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