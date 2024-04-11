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10 апреля, 21:27

Четверо подростков устроили стрельбу во время празднования Ураза-байрама в США

Массовая стрельба произошла в Филадельфии во время празднования Ураза-байрама. Обложка © X / Steve Keeley

Массовая стрельба произошла в Филадельфии во время празднования Ураза-байрама. Обложка © X / Steve Keeley

Массовая стрельба произошла в Филадельфии во время празднования мусульманами окончания Рамадана. Огонь открыли четверо несовершеннолетних и один взрослый. Подробностями с журналистами на месте трагедии поделился комиссар полицейского департамента города Кевин Бетел.

Выстрелы раздались около 14:30 на площади Клары Мухаммад, где собрались сотни человек. По данным полиции, речь идёт о перестрелке между двумя "группировками". Среди стрелявших двое 16-летних и двое 15-летних подростков, а также 22-летняя девушка. Присутствующие неподалёку полицейские среагировали оперативно и нейтрализовали вооружённых людей. Четверо из них отделались ранениями, а один скончался.

Также на месте трагедии обнаружены двое погибших. Причины трагедии устанавливаются, доступ на площадь перекрыт.

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А во французском Бордо 10 апреля мужчина напал на прохожих с ножом. До прибытия полиции он успел зарезать одного человека, ранив второго.

Илья Пушкарев
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