Четверо подростков устроили стрельбу во время празднования Ураза-байрама в США

Массовая стрельба произошла в Филадельфии во время празднования мусульманами окончания Рамадана. Огонь открыли четверо несовершеннолетних и один взрослый. Подробностями с журналистами на месте трагедии поделился комиссар полицейского департамента города Кевин Бетел.

Выстрелы раздались около 14:30 на площади Клары Мухаммад, где собрались сотни человек. По данным полиции, речь идёт о перестрелке между двумя "группировками". Среди стрелявших двое 16-летних и двое 15-летних подростков, а также 22-летняя девушка. Присутствующие неподалёку полицейские среагировали оперативно и нейтрализовали вооружённых людей. Четверо из них отделались ранениями, а один скончался.

Также на месте трагедии обнаружены двое погибших. Причины трагедии устанавливаются, доступ на площадь перекрыт.