В Бордо произошло нападение с ножом, есть жертва и пострадавший
BFMTV: Один человек погиб после нападения с ножом в центре Бордо
На набережной в центре французского города Бордо злоумышленник с ножом напал на людей, есть как минимум одна жертва и один пострадавший. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По данным источника СМИ в правоохранительных органах, полицейские убили подозреваемого при попытке к бегству. Раненый находится в критическом состоянии. Ведётся следствие.
А ранее Life.ru писал, что неадекват с мачете хотел убить президента Аргентины, возомнив себя богом. Патрульные вовремя распознали в мужчине угрозу и произвели его задержание.
ТАСС / Zuma / Julien Mattia