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10 апреля, 20:15

В Бордо произошло нападение с ножом, есть жертва и пострадавший

BFMTV: Один человек погиб после нападения с ножом в центре Бордо

На набережной в центре французского города Бордо злоумышленник с ножом напал на людей, есть как минимум одна жертва и один пострадавший. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным источника СМИ в правоохранительных органах, полицейские убили подозреваемого при попытке к бегству. Раненый находится в критическом состоянии. Ведётся следствие.

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А ранее Life.ru писал, что неадекват с мачете хотел убить президента Аргентины, возомнив себя богом. Патрульные вовремя распознали в мужчине угрозу и произвели его задержание.

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ТАСС / Zuma / Julien Mattia

Лариса Сафронова
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