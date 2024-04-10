В Бордо произошло нападение с ножом, есть жертва и пострадавший

На набережной в центре французского города Бордо злоумышленник с ножом напал на людей, есть как минимум одна жертва и один пострадавший. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным источника СМИ в правоохранительных органах, полицейские убили подозреваемого при попытке к бегству. Раненый находится в критическом состоянии. Ведётся следствие.