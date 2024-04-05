Неадекват с мачете хотел убить президента Аргентины, возомнив себя богом

Полиция пресекла попытку вооружённого мачете аргентинца попасть в резиденцию президента страны Хавьера Милея. Патрульные вовремя распознали в мужчине угрозу и произвели его задержание, рассказала в соцсети X министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

По словам политика, холодное оружие находилось в рюкзаке злоумышленника. Торчащая из сумки рукоятка мачете смутила правоохранителей. Отличилась капрал Янина Виоланте, которая сбила мужчину с ног. После задержания он признался в коварных планах.

"Я собираюсь совершить теракт", — процитировала министр слова задержанного.