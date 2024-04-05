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5 апреля, 01:46

Неадекват с мачете хотел убить президента Аргентины, возомнив себя богом

Мужчина с мачете пытался напасть на резиденцию президента Аргентины Милея

Мужчина с мачете пытался напасть на резиденцию президента Аргентины. Обложка © X / Patricia Bullric

Мужчина с мачете пытался напасть на резиденцию президента Аргентины. Обложка © X / Patricia Bullric

Полиция пресекла попытку вооружённого мачете аргентинца попасть в резиденцию президента страны Хавьера Милея. Патрульные вовремя распознали в мужчине угрозу и произвели его задержание, рассказала в соцсети X министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

По словам политика, холодное оружие находилось в рюкзаке злоумышленника. Торчащая из сумки рукоятка мачете смутила правоохранителей. Отличилась капрал Янина Виоланте, которая сбила мужчину с ног. После задержания он признался в коварных планах.

"Я собираюсь совершить теракт", — процитировала министр слова задержанного.

Телеканал TN со ссылкой на полицию добавил, что помимо 20-сантиметрового мачете в рюкзаке были найдены отрезные диски для циркулярной пилы и вилка. В момент задержания злоумышленник называл себя богом и обещал убить Милея.

Милей извинился перед папой римским, которого раньше обзывал "человеком дьявола"
Милей извинился перед папой римским, которого раньше обзывал "человеком дьявола"

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 4 апреля нападение было совершено на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Неадекват пырнул чиновника ножом и был задержан на месте преступления. Позже он признался, что слышал в голове голоса. Глава региона госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

Илья Пушкарев
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