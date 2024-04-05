Неадекват с мачете хотел убить президента Аргентины, возомнив себя богом
Мужчина с мачете пытался напасть на резиденцию президента Аргентины Милея
Мужчина с мачете пытался напасть на резиденцию президента Аргентины. Обложка © X / Patricia Bullric
Полиция пресекла попытку вооружённого мачете аргентинца попасть в резиденцию президента страны Хавьера Милея. Патрульные вовремя распознали в мужчине угрозу и произвели его задержание, рассказала в соцсети X министр безопасности страны Патрисия Буллрич.
По словам политика, холодное оружие находилось в рюкзаке злоумышленника. Торчащая из сумки рукоятка мачете смутила правоохранителей. Отличилась капрал Янина Виоланте, которая сбила мужчину с ног. После задержания он признался в коварных планах.
"Я собираюсь совершить теракт", — процитировала министр слова задержанного.
Телеканал TN со ссылкой на полицию добавил, что помимо 20-сантиметрового мачете в рюкзаке были найдены отрезные диски для циркулярной пилы и вилка. В момент задержания злоумышленник называл себя богом и обещал убить Милея.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 4 апреля нападение было совершено на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Неадекват пырнул чиновника ножом и был задержан на месте преступления. Позже он признался, что слышал в голове голоса. Глава региона госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.