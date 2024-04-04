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4 апреля, 20:23

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис госпитализирован после встречи с жителями Апатитов в местном ДК "Строитель". Неизвестный мужчина напал на чиновника с ножом, когда тот покидал здание.

По данным SHOT, удар острым предметом пришёлся в живот. Злоумышленник задержан на месте преступления. Чибиса же экстренно направили в Апатитско-Кировскую больницу. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе правительства региона. Мотивы напавшего выясняются.

В израильском Ган-Явне неизвестный ранил ножом трёх человек
В израильском Ган-Явне неизвестный ранил ножом трёх человек

Поножовщина недавно произошла в компьютерном клубе в Подмосковье. Ранениями отделались три человека, напавшего задержали.

Илья Пушкарев
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