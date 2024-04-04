Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис госпитализирован после встречи с жителями Апатитов в местном ДК "Строитель". Неизвестный мужчина напал на чиновника с ножом, когда тот покидал здание.

По данным SHOT, удар острым предметом пришёлся в живот. Злоумышленник задержан на месте преступления. Чибиса же экстренно направили в Апатитско-Кировскую больницу. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе правительства региона. Мотивы напавшего выясняются.