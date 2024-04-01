В израильском Ган-Явне неизвестный ранил ножом трёх человек
В израильском городе Ган-Явне в воскресенье вечером мужчина с ножом совершил нападение на местных жителей, есть пострадавшие. Об этом информировала Служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Было получено сообщение о нескольких пострадавших в результате теракта с ножом... в торговом центре в Ган-Явне", — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Нападавший был нейтрализован полицией. Три человека госпитализированы в тяжёлом состоянии. Правоохранители работают на месте происшествия, их основная версия — теракт.
Ранее сообщалось, что в нидерландском Эде неизвестный ворвался в кафе и взял в заложники нескольких посетителей. Местные правоохранители, однако, не видят оснований считать случившееся терактом. Жителей ближайших домов эвакуировали, а горожан попросили обходить центр города.
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