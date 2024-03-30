Неизвестный захватил в заложники посетителей кафе в Нидерландах 30 марта, 10:37 В Нидерландах взяты в заложники посетители кафе. Обложка © Х / SamHocking12

В нидерландском городе Эде неизвестный ворвался в кафе и взял в заложники нескольких посетителей, местные правоохранители не видят оснований считать случившееся терактом. Об этом сообщила газета De Gelderlander.

В Нидерландах взяты в заложники посетители кафе. Видео © Х / BartKempEde

"В одном из зданий в центре города продолжается захват нескольких человек в заложники. На месте происшествия работают несколько бригад спецслужб", — рассказали в местной полиции.

Сейчас удалось освободить троих заложников, об общем количестве удерживаемых не сообщается. Жители ближайших домов эвакуированы, горожан просят обходить центр Эде. Пока преступник не выдвигал никаких требований.

Ранее сообщалось, что в Германии вооружённый мужчина взял заложников в больнице королевы Луизы в городе Ахен на западе страны. Никаких требований злоумышленник не объявлял.

Авторы Татьяна Миссуми