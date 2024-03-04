В Германии неизвестный взял заложников в больнице
Bild: В немецком Ахене вооружённый мужчина взял заложников в больнице
В Германии вооружённый мужчина взял заложников в больнице королевы Луизы в городе Ахен на западе страны. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
В Германии вооружённый мужчина взял заложников в больнице города Ахен. Видео © X (Twitter) / vitus
По данным издания, правоохранители оцепили медучреждение. Пока не известно, угрожает ли кому-то злоумышленник и какие у него требования. Пациентов и персонал клиники эвакуируют, дороги вокруг больницы перекрыты.
Ранее Life.ru писал, что вооружённый отец-наркоман взял в заложники семилетнего сына в столице Турции Анкаре. Мужчина удерживал ребёнка в течение 12 часов.
X (Twitter) / vitus