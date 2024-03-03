Охота немецкой полиции на леворадикалов закончилась неудачей
Bild: Полиция не нашла членов группировки RAF в ходе спецоперации в Берлине
Полиция Берлина не обнаружила бывших участников леворадикальной группировки "Фракция красной армии" (RAF) в ходе проводившейся утром в воскресенье, 3 марта, спецоперации. Как пишет газета Bild am Sonntag, всех ранее задержанных уже отпустили.
Сегодня утром немецкие СМИ сообщили о проведении спецоперации в районе Фридрихсхайн в Берлине. Её целью была поимка членов группировки RAF. Местные жители сообщали о выстрелах, однако позже стало известно, что это были звуки выбитых дверей. В итоге правоохранители задержали нескольких человек, которых потом отпустили.
Ранее на этой неделе в Берлине была арестована член RAF Даниэла Клетте. Её подозревают в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на Посольство США в Бонне в 1991 году. В настоящее время полиция разыскивает двух её сообщников: Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба.
"Фракция красной армии" — немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Члены группировки занимались убийствами, похищениями людей, захватом заложников и взрывами. На счету RAF более 30 убийств. В 1998 году группировка была распущена, но немецкие полицейские продолжают разыскивать её представителей.
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