Охота немецкой полиции на леворадикалов закончилась неудачей

Полиция Берлина не обнаружила бывших участников леворадикальной группировки "Фракция красной армии" (RAF) в ходе проводившейся утром в воскресенье, 3 марта, спецоперации. Как пишет газета Bild am Sonntag, всех ранее задержанных уже отпустили.

Сегодня утром немецкие СМИ сообщили о проведении спецоперации в районе Фридрихсхайн в Берлине. Её целью была поимка членов группировки RAF. Местные жители сообщали о выстрелах, однако позже стало известно, что это были звуки выбитых дверей. В итоге правоохранители задержали нескольких человек, которых потом отпустили.

Ранее на этой неделе в Берлине была арестована член RAF Даниэла Клетте. Её подозревают в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на Посольство США в Бонне в 1991 году. В настоящее время полиция разыскивает двух её сообщников: Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба.