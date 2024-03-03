Звучат стрельба и взрывы: В Берлине спецназ проводит операцию по делу о "Фракции Красной армии"

Немецкий спецназ проводит операцию в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF). В районе Фридрихсхайн слышны выстрелы, сообщает издание Bild.

"Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы", — указано в материале.

По информации издания, правоохранители задержали как минимум двух мужчин. В настоящее время не уточняется, есть ли раненые.

"Фракция Красной армии" была основана в 1968 году Андреасом Баадером, Ульрикой Майнхоф и другими. Организация действовала на территории ФРГ и Западного Берлина. Участники вели деятельность как городскую партизанскую войну, направленную против государственного аппарата и буржуазии. В 1998 году "Фракция Красной армии" была распущена, но немецкие полицейские продолжают разыскивать её представителей.