Звучат стрельба и взрывы: В Берлине спецназ проводит операцию по делу о "Фракции Красной армии"
В Берлине спецназ проводит операцию по делу о "Фракции Красной армии"
Немецкий спецназ проводит операцию в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF). В районе Фридрихсхайн слышны выстрелы, сообщает издание Bild.
"Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы", — указано в материале.
По информации издания, правоохранители задержали как минимум двух мужчин. В настоящее время не уточняется, есть ли раненые.
"Фракция Красной армии" была основана в 1968 году Андреасом Баадером, Ульрикой Майнхоф и другими. Организация действовала на территории ФРГ и Западного Берлина. Участники вели деятельность как городскую партизанскую войну, направленную против государственного аппарата и буржуазии. В 1998 году "Фракция Красной армии" была распущена, но немецкие полицейские продолжают разыскивать её представителей.
А ранее Life.ru писал, что на днях в Германии арестовали 65-летнюю активистку "Фракции Красной армии" Даниэлу Клетте. Женщина причастна к подрыву в 1993 году тюрьмы в городе Вайтерштадт и нападении на Посольство США в Бонне в 1991-м.
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