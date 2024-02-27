В Германии после 30 лет розыска поймали известную террористку

В Берлине арестовали 65-летнюю активистку леворадикальной террористической организации "Фракция Красной армии" (RAF) Даниэлу Клетте. Как отмечает Bild, женщина причастна к подрыву в 1993 году тюрьмы в городе Вайтерштадт и нападении на американское посольство в Бонне в 1991-м.

Последние 20 лет обвиняемая жила в столице Германии с другом. Соседи Клетте находятся в шоке от ареста. По их словам, женщина была достаточно дружелюбной.

"Фракция Красной армии" была основана в 1968 году Андреасом Баадером, Ульрикой Майнхоф и другими. Организация действовала на территории ФРГ и Западного Берлина. Участники рассматривали свою деятельность как городскую партизанскую войну, направленную против госаппарата и буржуазии. В 1998 году организация была распущена, но немецкие правоохранители по-прежнему разыскивают её участников.