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Вооружённый отец-наркоман взял в заложники семилетнего сына

В Анкаре мужчина удерживал в заложниках семилетнего сына в течение 12 часов

22 февраля, 08:34
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В Анкаре мужчина взял в заложники семилетнего сына, так как не хотел расставаться с ним после развода с женой. Освободить ребёнка удалось только через 12 часов. Об этом пишет газета Star.

35-летний мужчина развёлся с супругой около двух недель. Не желая отдавать ей их общего сына, он с пистолетом заперся в своей квартире вместе с мальчиком. На место прибыли полицейские и экстренные службы города. Почти 12 часов отца пытались убедить открыть дверь добровольно, после чего пришлось проводить операцию по вызволению мальчика.

Мужчина оказал сопротивление, во время перестрелки с полицией он получил ранение в ногу. Его сыну теперь оказывается психологическая помощь. Инициировано расследование. Предположительно, подозреваемый имел наркотическую зависимость и проблемы с психикой.

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Ранее сообщалось, что в Дагестане 62-летний мужчина случайно выстрелил из карабина в своего 36-летнего сына, когда пытался его разбудить. Пострадавший госпитализирован с ранением ноги.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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