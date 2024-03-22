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22 марта, 01:38

Момент задержания мужчины, удерживавшего женщину в заложниках на Камчатке, попал на видео

ГКП ЕСМЦ: На Камчатке задержали мужчину, который удерживал женщину в заложниках

Сотрудники правоохранительных органов Камчатского края задержали мужчину, который в одной из квартир Петропавловска-Камчатского удерживал в заложниках женщину. Информацию об этом в своём телеграм-канале опубликовало Государственное казённое предприятие Камчатского края "Единый ситуационно-мониторинговый центр" (ГКП ЕСМЦ).

На Камчатке задержали мужчину, который удерживал заложницу. Видео © Telegram / Kamchatka_life.ru

"Злоумышленник задержан, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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До этого Life.ru со ссылкой на местные экстренные службы писал, что в Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправиться с ней. Причины случившегося, как и мотивы мужчины, были неясны. Впоследствии также стало известно о том, что силовики провели успешный штурм квартиры и спасли заложницу.

Обложка ©

Telegram / Kamchatka_life.ru

Алексей Соловьёв
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