Момент задержания мужчины, удерживавшего женщину в заложниках на Камчатке, попал на видео
ГКП ЕСМЦ: На Камчатке задержали мужчину, который удерживал женщину в заложниках
Сотрудники правоохранительных органов Камчатского края задержали мужчину, который в одной из квартир Петропавловска-Камчатского удерживал в заложниках женщину. Информацию об этом в своём телеграм-канале опубликовало Государственное казённое предприятие Камчатского края "Единый ситуационно-мониторинговый центр" (ГКП ЕСМЦ).
На Камчатке задержали мужчину, который удерживал заложницу. Видео © Telegram / Kamchatka_life.ru
"Злоумышленник задержан, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
До этого Life.ru со ссылкой на местные экстренные службы писал, что в Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправиться с ней. Причины случившегося, как и мотивы мужчины, были неясны. Впоследствии также стало известно о том, что силовики провели успешный штурм квартиры и спасли заложницу.
Telegram / Kamchatka_life.ru