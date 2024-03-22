В Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает ей расправой
ГКП ЕСМЦ: На Камчатке мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправой
Мужчина взял женщину в заложники на Камчатке. Обложка © Telegram / Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края
На Камчатке мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправиться с ней. Об этом в телеграм-канале со ссылкой на региональный полицейский главк передаёт Государственное казённое предприятие Камчатского края "Единый ситуационно-мониторинговый центр" (ГКП ЕСМЦ).
По данным канала, происшествие случилось в одном из домов на улице Кроноцкой в Петропавловске-Камчатском. В настоящее время мотивы злоумышленника не ясны.
"Мужчина не идёт на переговоры. Полиция готовит штурм", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в Петропавловске-Камчатском полиция продолжает поиски матери младенца, найденного мёртвым на местном мусорном полигоне. Жителей просят помочь разыскать женщину.