В Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает ей расправой

На Камчатке мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправиться с ней. Об этом в телеграм-канале со ссылкой на региональный полицейский главк передаёт Государственное казённое предприятие Камчатского края "Единый ситуационно-мониторинговый центр" (ГКП ЕСМЦ).

По данным канала, происшествие случилось в одном из домов на улице Кроноцкой в Петропавловске-Камчатском. В настоящее время мотивы злоумышленника не ясны.

"Мужчина не идёт на переговоры. Полиция готовит штурм", — говорится в сообщении.