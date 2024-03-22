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21 марта, 22:21

В Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает ей расправой

ГКП ЕСМЦ: На Камчатке мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправой

Мужчина взял женщину в заложники на Камчатке. Обложка © Telegram / Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края

Мужчина взял женщину в заложники на Камчатке. Обложка © Telegram / Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края

На Камчатке мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправиться с ней. Об этом в телеграм-канале со ссылкой на региональный полицейский главк передаёт Государственное казённое предприятие Камчатского края "Единый ситуационно-мониторинговый центр" (ГКП ЕСМЦ).

По данным канала, происшествие случилось в одном из домов на улице Кроноцкой в Петропавловске-Камчатском. В настоящее время мотивы злоумышленника не ясны.

"Мужчина не идёт на переговоры. Полиция готовит штурм", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что в Петропавловске-Камчатском полиция продолжает поиски матери младенца, найденного мёртвым на местном мусорном полигоне. Жителей просят помочь разыскать женщину.

Алексей Соловьёв
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