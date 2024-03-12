На Камчатке ищут мать младенца, найденного мёртвым на мусорном полигоне 12 марта, 07:17 Мусорный полигон в Петропавловске-Камчатском, где нашли тело младенца. Обложка © t.me / СУ СК России по Камчатском краю

В Петропавловске-Камчатском полиция продолжает поиски матери младенца, найденного мёртвым на местном мусорном полигоне. Жителей просят помочь разыскать женщину. Об этом сказано в телеграм-канале СУ СК по региону.

"Следственное управление просит жителей полуострова оказать содействие в установлении местонахождения женщины, подозреваемой в убийстве новорождённого ребёнка", — говорится в тексте.

По предварительной информации, ребёнок родился живым, доношенным и здоровым в период с 15 февраля по 6 марта этого года. Причиной его смерти могло стать переохлаждение. До настоящего момента личность матери установить не удалось.

Напомним, 6 марта в Петропавловске-Камчатском на территории мусорного полигона найдено тело младенца. Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

Авторы Татьяна Миссуми