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5 марта, 13:39

"Хрустит и хрустит": Жительница Истры объяснила, почему не заметила у сына переломы всех рёбер

Мать младенца из Истры заявила, что не знает, почему у сына переломаны все рёбра

24-летняя мать ребёнка из Истры со множественными переломами костей заявила, что не представляет, каким образом у её сына оказались переломаны рёбра и ключица. При этом она признала "свой косяк", объяснив, что просто не рассчитала силу. Свою версию случившегося она рассказала в беседе с SHOT.

Мать мальчика из Истры со множественными переломами — о травмах сына. Видео © t.me / SHOT

"С ручками — да, это действительно мой косяк. Это неосознанно произошло. А вот как ключица, рёбра — я не знаю. Потому что рёбра у него были сломаны уже. Со сломанными рёбрами больше двух недель проходил. Мы подумали, что хрустит — ну хрустит. Всякое бывает. У меня тоже тело хрустит, это же типа нормально", — объяснила девушка, добавив, что отец мальчика замечал странный хруст у сына.

Младенцу в больнице наложили гипс, он идёт на поправку. Прокуратура начала проверку по данному факту. Кстати, уже выяснилось, что условия жизни у малыша были не самые лучшие, к тому же он плохо питался. Кроме того, у мальчика нашлись и синяки на лице. Следствие уже проверяет версию о том, что история про сломанные при надевании комбинезона руки — выдумка, а на самом деле младенца бьёт кто-то из родителей.

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Напомним, сегодня стало известно о том, что в Подмосковье 24-летняя мать сломала руки своему новорождённому сыну, пытаясь одеть его в комбинезон. Позже медики выяснили, что у мальчика к тому же сломаны рёбра и ключица. 27 февраля месячный ребёнок и его мама были госпитализированы с острым бронхитом, а 1 марта их выписали. По одной из версий, якобы именно тогда горе-мамаша слишком грубо одевала мальчика, а последствий не заметила и как ни в чём не бывало пошла домой.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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