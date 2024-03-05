"Хрустит и хрустит": Жительница Истры объяснила, почему не заметила у сына переломы всех рёбер

24-летняя мать ребёнка из Истры со множественными переломами костей заявила, что не представляет, каким образом у её сына оказались переломаны рёбра и ключица. При этом она признала "свой косяк", объяснив, что просто не рассчитала силу. Свою версию случившегося она рассказала в беседе с SHOT.

Мать мальчика из Истры со множественными переломами — о травмах сына. Видео © t.me / SHOT

"С ручками — да, это действительно мой косяк. Это неосознанно произошло. А вот как ключица, рёбра — я не знаю. Потому что рёбра у него были сломаны уже. Со сломанными рёбрами больше двух недель проходил. Мы подумали, что хрустит — ну хрустит. Всякое бывает. У меня тоже тело хрустит, это же типа нормально", — объяснила девушка, добавив, что отец мальчика замечал странный хруст у сына.

Младенцу в больнице наложили гипс, он идёт на поправку. Прокуратура начала проверку по данному факту. Кстати, уже выяснилось, что условия жизни у малыша были не самые лучшие, к тому же он плохо питался. Кроме того, у мальчика нашлись и синяки на лице. Следствие уже проверяет версию о том, что история про сломанные при надевании комбинезона руки — выдумка, а на самом деле младенца бьёт кто-то из родителей.