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Рентген "странно скрипевшего" младенца из Истры вскрыл ужасающие следы, его отец задержан

В Истре мать заявила, что сломала кости новорождённому сыну, когда его одевала

5 марта, 10:54
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В Подмосковье мать сломала руку своему сыну. Обложка © Freepik

В Подмосковье мать сломала руку своему сыну. Обложка © Freepik

В Московской области 24-летняя женщина сломала руки новорождённому сыну, пытаясь надеть на него комбинезон, позже врачи нашли у мальчика ещё и переломы рёбер. Об этом пишет SHOT.

27 февраля месячный ребёнок и его молодая мать из Истры были доставлены в больницу с острым бронхитом, а 1 марта их выписали. По одной из версий, покидая палату, женщина грубо начала одевать малыша и сломала ему руку, но, не придав значения детскому плачу, спокойно отправилась домой.

Через два дня отец ребёнка заметил, что правая рука сына странно висит. Он попытался сам "поставить" её на место, после чего ребёнок вновь заплакал. Только тогда родители вызвали скорую помощь. Но рентген показал у младенца также переломы рёбер и ключицы. Отец малыша заявил, что последние дни ребёнок "странно скрипел".

Мальчика уже прооперировали, сейчас его здоровью ничего не угрожает. А отца пострадавшего задержали, его допрашивают в полиции.

В Кузбассе младенец ударился головой об игрушки и умер спустя три дня
В Кузбассе младенец ударился головой об игрушки и умер спустя три дня

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 19-летнюю девушку обвинили в убийстве новорождённой дочери. Поводом для расправы стал непрекращающийся плач малышки, которой было всего две недели от роду.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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