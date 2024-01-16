В Кузбассе младенец ударился головой об игрушки и умер спустя три дня

В Кемеровской области девятимесячный ребёнок ударился головой об игрушки и умер спустя три дня. Как сообщает SHO T , изначально мать не придала травме значения и всё это время думала, что малыш плачет из-за простуды.

Трагедия произошла в семье в городе Прокопьевске. По информации телеграм-канала, 12 января младенец возился с игрушками, упал и ударился головой. При этом его 28-летняя мама решила, что ничего страшного не произошло, и забыла про этот инцидент. А через два дня у ребёнка поднялась температура до 37,5 градуса. Ему дали нурофен и уложили спать. Однако около двух часов ночи мальчик проснулся и сильно заплакал. Тогда мать уже вызвала скорую, но приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть ребёнка.