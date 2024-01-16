В Кузбассе младенец ударился головой об игрушки и умер спустя три дня
SHOT: В Кузбассе 9-месячный малыш умер спустя три дня после падения на игрушки
В Кемеровской области девятимесячный ребёнок ударился головой об игрушки и умер спустя три дня. Как сообщает SHOT, изначально мать не придала травме значения и всё это время думала, что малыш плачет из-за простуды.
Трагедия произошла в семье в городе Прокопьевске. По информации телеграм-канала, 12 января младенец возился с игрушками, упал и ударился головой. При этом его 28-летняя мама решила, что ничего страшного не произошло, и забыла про этот инцидент. А через два дня у ребёнка поднялась температура до 37,5 градуса. Ему дали нурофен и уложили спать. Однако около двух часов ночи мальчик проснулся и сильно заплакал. Тогда мать уже вызвала скорую, но приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть ребёнка.
Судмедэксперты уже установили, что причиной гибели ребёнка стала черепно-мозговая травма, полученная несколько дней назад. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", также оперативники проверяют версию об умышленном нанесении травмы. Матери грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что в Ленинградской области после прогулки скончался двухлетний ребёнок. Предварительно, мальчик скончался из-за аллергии на холод.
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