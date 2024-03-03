Молодая мать из Новосибирска не выдержала плача новорождённой малышки и убила её

В Новосибирске 19-летнюю девушку обвинили в убийстве новорождённой дочери. Как пишет kp.ru, поводом для расправы стал непрекращающийся плач малышки, которой было всего две недели от роду.

Сообщается, что 23 декабря прошлого года девушка со всей силы ударила ребёнка о диван из-за того, что младенец не мог успокоиться. В итоге малышка стала ещё больше плакать, но потом затихла и посинела.

Девушка вызвала скорую только через 2,5 часа, когда дочь перестала подавать признаки жизни. Врачам удалось завести сердце младенца, но у него была диагностирована сложная черепно-мозговая травма. Ещё через два месяца ребёнок умер в больнице.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мать поместили в СИЗО, арест продлится до 25 марта.

Знакомые обвиняемой рассказали, что это не первый ребёнок девушки. Горе-мамаша впервые забеременела после 9-го класса, но парень бросил её на седьмом месяце. Родилась дочка, опеку над которой оформила её мама. Девочке сейчас три года.

Вторые роды были уже долгожданными, с отцом дочери девушка познакомилась в Интернете. Инцидент произошёл всего через 15 дней после рождения ребёнка, а из-за промедления было упущено время.

"Сначала она сообщила, что ребёнок поперхнулся рвотными массами после кормления. Но позже при обследовании малышки выяснилось, что у ребёнка ушиб головного мозга. Мама скрыла этот факт, время было упущено. Она пояснила, что в момент кормления зазвонил телефон, она повернулась резко и ударила ребёнка о подлокотник дивана. С момента удара и до вызова скорой прошло 2,5 часа. Мать видела беспокойное состояние ребёнка, но ничего не предприняла", — рассказал изданию очевидец.

В свою очередь, в Первомайском районном суде подтвердили, что ребёнка ударили специально, а не случайно.