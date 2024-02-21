В Воронеже 17-летняя девушка родила ребёнка и выбросила его на улицу

Следователи начали проверку после того, как 20 февраля было обнаружено тело новорождённого мальчика около жилого дома в Левобережном районе Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Матерью младенца является 17-летняя жительница Воронежа. Девушка призналась полицейским, что сама родила ребёнка, после чего избавилась от него. Она добавила, что не состояла на учёте в женской консультации и не обращалась за помощью медиков.

"Проведён осмотр места происшествия и тела младенца, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления — живорождённый или мертворождённый ребёнок, а также точной причины его смерти, опрошена предполагаемая мать, которая после проведения необходимых процессуальных действий направлена в медицинское учреждение для обследования, у неё отобраны необходимые образцы, приняты объяснения от родственников", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в региональном СК.