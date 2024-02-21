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21 февраля, 11:37

В Воронеже 17-летняя девушка родила ребёнка и выбросила его на улицу

СК РФ: В Воронеже возле жилого дома обнаружили тело новорождённого мальчика

Следователи начали проверку после того, как 20 февраля было обнаружено тело новорождённого мальчика около жилого дома в Левобережном районе Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Матерью младенца является 17-летняя жительница Воронежа. Девушка призналась полицейским, что сама родила ребёнка, после чего избавилась от него. Она добавила, что не состояла на учёте в женской консультации и не обращалась за помощью медиков.

"Проведён осмотр места происшествия и тела младенца, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления живорождённый или мертворождённый ребёнок, а также точной причины его смерти, опрошена предполагаемая мать, которая после проведения необходимых процессуальных действий направлена в медицинское учреждение для обследования, у неё отобраны необходимые образцы, приняты объяснения от родственников", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в региональном СК.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Омске горе-мать родила в ванне третьего ребёнка и выкинула в мусорку. Тело малыша в пакете нашли прохожие в мусорном контейнере, женщине уже предъявили обвинение.

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Дарья Нарыкова
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