Регион

Уведомления отключены

1 февраля, 08:05

В Омске мать родила в ванне третьего ребёнка и выкинула в мусорку

В Омске мать родила дома третьего ребёнка и выкинула в мусорку. Фото © СУ СК России по Омской области

В Омске мать родила дома третьего ребёнка и выкинула в мусорку. Фото © СУ СК России по Омской области

В Омске мать двоих детей родила дома третьего ребёнка и выкинула его в мусорку. Женщина найдена, ей уже предъявили обвинения. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.

18 декабря тело малыша в пакете нашли прохожие в мусорном контейнере на улице Малиновского. С тех пор начался поиск матери. Вскоре правоохранители установили её личность — это 30-летняя мать двоих детей. Анализ подтвердил её родство с новорождённой девочкой.

"Женщина допрошена и дала подробные показания, пояснив, что ребёнок был нежеланным, в связи с чем она скрывала от всех беременность, а после домашних родов в ванной дождалась, когда девочка, находившаяся в воде, перестала подавать признаки жизни, положила новорождённую в пакет и выкинула в мусорный контейнер", — рассказали следователи.

Его двухлетний брат чудом выжил: На Алтае погиб младенец, которого мать на Новый год оставила в доме без отопления
Его двухлетний брат чудом выжил: На Алтае погиб младенец, которого мать на Новый год оставила в доме без отопления

Ранее похожая трагедия произошла в Пятигорске. Там женщина родила мальчика, а затем выбросила его в выгребную яму. Младенец задохнулся и погиб.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров