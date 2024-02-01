В Омске мать родила в ванне третьего ребёнка и выкинула в мусорку

В Омске мать двоих детей родила дома третьего ребёнка и выкинула его в мусорку. Женщина найдена, ей уже предъявили обвинения. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.

18 декабря тело малыша в пакете нашли прохожие в мусорном контейнере на улице Малиновского. С тех пор начался поиск матери. Вскоре правоохранители установили её личность — это 30-летняя мать двоих детей. Анализ подтвердил её родство с новорождённой девочкой.

"Женщина допрошена и дала подробные показания, пояснив, что ребёнок был нежеланным, в связи с чем она скрывала от всех беременность, а после домашних родов в ванной дождалась, когда девочка, находившаяся в воде, перестала подавать признаки жизни, положила новорождённую в пакет и выкинула в мусорный контейнер", — рассказали следователи.