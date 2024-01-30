В Пятигорске мать выбросила новорождённого ребёнка в выгребную яму

В частном доме в Пятигорске женщина родила мальчика, а затем выбросила его в выгребную яму. Младенец задохнулся и погиб, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

"Сожитель женщины обнаружил тело новорождённого ребёнка и сообщил в правоохранительные органы", — сообщается в телеграм-канале ведомства.