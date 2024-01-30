В Пятигорске мать выбросила новорождённого ребёнка в выгребную яму
В частном доме в Пятигорске женщина родила мальчика, а затем выбросила его в выгребную яму. Младенец задохнулся и погиб, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
"Сожитель женщины обнаружил тело новорождённого ребёнка и сообщил в правоохранительные органы", — сообщается в телеграм-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). Наказание составляет от двух до четырёх лет ограничения свободы, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на такой же срок.
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