Семимесячная девочка умерла от удушья и обезвоживания на руках у мамы из-за обычной ОРВИ

В Красноярском крае семимесячная девочка умерла от удушья и обезвоживания. В трагедию вылилась недолеченная ОРВИ, сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло в селе Таяты Каратузского района. Мать семимесячной девочки обратилась к фельдшеру, когда температура её дочери поднялась до 38,2. У младенца затруднилось дыхание и началась рвота. Малышке полегчало, когда работница скорой помощи сделала ребёнку два укола (анальгин и дексаметазон), а также натёрла руки и ноги девочки спиртом. Доктор прописала девочке "Анаферон" от ОРВИ, но мать пренебрегла советом фельдшера и подписала отказ от назначения препарата.

Утром температура ребёнка упала до 35, а сильная рвота продолжалась. Мать привезла девочку в районную больницу, но к этому моменту младенец уже был в состоянии клинической смерти. Спасти малышку не удалось. Врачи установили, что причиной смерти стала асфиксия и сильное обезвоживание.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи собираются установить виновного. Максимальный срок по статье — два года лишения свободы.