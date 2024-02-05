В Бурятии мальчик "устал нести" годовалого брата и оставил его в сугробе в одних памперсах

В Прибайкальском районе Бурятии четырёхлетний мальчик оставил девятимесячного брата в сугробе. Когда детей нашли, младший полз за старшим по снегу в одних памперсах, рассказала телеканалу "360" жена жителя села Турунтаево в Бурятии.

По словам женщины, её супруг ехал на машине, когда увидел детей. Он остановился и обнаружил, что в 30-градусный мороз за четырёхлетним ребёнком ползёт младенец в подгузниках и лёгкой кофте. Позже оказалось, что младший ребёнок успел отморозить себе ноги.

"В обмороженном [состоянии был], представляете, на улице -32 градуса. Супруг снял куртку, давай укутывать ножки, к ногам притрагивается, а он плачет сильно. Он только минут 10-20 успокаивал ребёнка в машине", — подчеркнула женщина.

Старший ребёнок показал, где живёт их родственница, и мужчина отвёз детей туда. Оказалось, что жительница села оставила сыновей с няней-школьницей, а сама отправилась в гости. Позже ушла и девочка, тогда старший сын решил пойти к бабушке. Сначала он нёс брата, но потом устал, поэтому оставил его на дороге. Когда детей передали матери, та накормила их и уложила спать, однако позже у младенца посинели ноги, его госпитализировали. Сейчас ребёнок находится в реанимации в стабильном состоянии. В деле разбирается прокуратура.