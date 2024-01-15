Ушла на минутку: Названа причина смерти оставленного матерью ребёнка в Новой Москве
Kp.ru: Найденный мёртвым в квартире в Новой Москве мальчик мог утонуть в ванне
Ванная комната, где было найдено тело двухлетнего ребёнка из Новой Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Оставленный матерью в квартире в Новой Москве двухлетний мальчик мог утонуть в ванне — это наиболее очевидная версия его смерти. Однако, как он туда забрался, пока не понятно.
Как сообщает kp.ru, в семье воспитывается пятеро детей: один из них ещё младенец, а четверым — от года до шести. Но вряд ли кто-то из них "помог" брату залезть в ванну. Признаков насильственной смерти на теле ребёнка не найдено. В то же время возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", однако обвиняемых в нём пока нет.
К слову, семья состоит на учёте и не является благополучной: отец отбывает срок за наркотики, а старшая дочь, которой сейчас 16 лет, недавно сама родила и живёт отдельно. Мать воспитывает четверых малолетних детей сама. Следователям женщина рассказала, что вышла к соседям на минутку, а когда вернулась, сын уже не дышал. Её слова проверят правоохранители.
Как накануне сообщал Лайф, мать оставила четверых маленьких детей без присмотра в квартире в Новой Москве. Женщина вернулась и обнаружила бездыханное тело мальчика в ванной.