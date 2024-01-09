На Камчатке маленький мальчик утонул в ванной из-за оплошности матери
На Камчатке в ванной утонул оставленный матерью полуторагодовалый сын
В Петропавловске-Камчатском скончался полуторагодовалый мальчик — трагедия произошла, когда 24-летняя мать купала ребёнка. По данным kp.ru, всё случилось вечером 2 января.
В какой-то момент молодая женщина вышла за полотенцем, оставив сына в воде, но, когда вернулась, он уже захлебнулся. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". При этом старший помощник руководителя СУ СК по Камчатскому краю Дарья Урбанова опровергла сообщения о том, что мать уснула, когда вышла из ванной.
"Купая ребёнка, ни на секунду не оставлять его без присмотра. Малыш может погрузиться лицом под воду, нечаянно поскользнуться, удариться головой и потерять сознание на несколько секунд. Этого времени достаточно, чтобы произошла трагедия", — подчеркнули следователи.
Ранее Лайф писал, что пятилетняя девочка утонула в бассейне в подмосковном Видном, когда отец снял с неё спасательный жилет. Ребёнка пытались реанимировать, но безуспешно.
Shutterstock