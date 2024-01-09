На Камчатке маленький мальчик утонул в ванной из-за оплошности матери

В какой-то момент молодая женщина вышла за полотенцем, оставив сына в воде, но, когда вернулась, он уже захлебнулся. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". При этом старший помощник руководителя СУ СК по Камчатскому краю Дарья Урбанова опровергла сообщения о том, что мать уснула, когда вышла из ванной.