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9 января, 12:16

На Камчатке маленький мальчик утонул в ванной из-за оплошности матери

На Камчатке в ванной утонул оставленный матерью полуторагодовалый сын

В Петропавловске-Камчатском скончался полуторагодовалый мальчик — трагедия произошла, когда 24-летняя мать купала ребёнка. По данным kp.ru, всё случилось вечером 2 января.

В какой-то момент молодая женщина вышла за полотенцем, оставив сына в воде, но, когда вернулась, он уже захлебнулся. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". При этом старший помощник руководителя СУ СК по Камчатскому краю Дарья Урбанова опровергла сообщения о том, что мать уснула, когда вышла из ванной.

"Купая ребёнка, ни на секунду не оставлять его без присмотра. Малыш может погрузиться лицом под воду, нечаянно поскользнуться, удариться головой и потерять сознание на несколько секунд. Этого времени достаточно, чтобы произошла трагедия", — подчеркнули следователи.

12-летний мальчик утонул в бассейне в Свердловской области
12-летний мальчик утонул в бассейне в Свердловской области

Ранее Лайф писал, что пятилетняя девочка утонула в бассейне в подмосковном Видном, когда отец снял с неё спасательный жилет. Ребёнка пытались реанимировать, но безуспешно.

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Никита Осипов
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